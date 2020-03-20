Прожженный рецидивист оставил саратовца без телефона
Мужчина украл аппарат
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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 50-летней безработной женщины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 марта с 13:30 до 14:00 в магазине на проспекте Энтузиастов неизвестный унес ее телефон марки Samsung.
Сумма ущерба превысила отметку в 17 тыс. рублей.
Вчера, 19 марта, предполагаемого преступника задержали, им оказался 40-летний безработный рецидивист, у которого изъяли залоговый билет скупки.
На мужчину завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU