Прожженный рецидивист оставил саратовца без телефона

20 Март 2020 2020-03-20T11:47:57+03:00

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Полиция Заводского района раскрыла кражу у 50-летней безработной женщины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 марта с 13:30 до 14:00 в магазине на проспекте Энтузиастов неизвестный унес ее телефон марки Samsung.

Сумма ущерба превысила отметку в 17 тыс. рублей.

Вчера, 19 марта, предполагаемого преступника задержали, им оказался 40-летний безработный рецидивист, у которого изъяли залоговый билет скупки.

На мужчину завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU