2020-03-20T11:46:57+03:00
Общество

МХАТ поддержал Саратов в присвоении почетного звания

С благодарностью театр вспоминает помощь города
Дарья Вострикова
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МХАТ имени Чехова выразил поддержку Саратову в присвоении городу звания «Город трудовой доблести» в письме, которое пришло в администрацию.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, директор театра Сергей Женовач выразил Саратову благодарность за неоценимую поддержку театра в годы Войны и рассказал, какой вклад наш город внес в развитие Московского Художественного театра имени А.П. Чехова.

Учреждение с октября 1941 по июль 1942 года находился в эвакуации в Саратове, где ему давали возможность полноценной работы, что явилось спасением для театра и важным фактором повышения уровня культурной жизни Поволжского региона.

Состав театра в 140 человек, включая народных артистов, играл спектакли и выпускал премьеры, например «Кремлевские куранты», выступал в воинских частях, проводил творческие вечера, участвовал в работе над постановками местных театров, вносил материальные средства в Фонд обороны СССР.

После войны МХАТ многократно приезжал в Саратов на гастроли. В годы, когда Художественный театр возглавлял Олег Табаков, он участвовал в развитии культурной жизни города.

Культурное учреждение привозило новые спектакли в первую очередь в Саратов, труппу МХАТ пополняли артисты местных театров и выпускники театрального института областного центра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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