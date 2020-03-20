2020-03-20T11:38:51+03:00
Общество

Парень оставил саратовца без ВАЗа

Машина стояла на Весенней улице
Дарья Вострикова
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Полиция Волжского района раскрыла угон у 62-летнего гражданина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 17:00 17 марта до 19:00 18 марта кто-то уехал на его ВАЗ-21093, который стоял припаркованный у дома №4 на Весенней улице в Саратове.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний безработный саратовец, находящийся в спецприемнике.

Гражданин признался в содеянном, машину вернули владельцу.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU

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