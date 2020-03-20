Парень оставил саратовца без ВАЗа
Машина стояла на Весенней улице
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Полиция Волжского района раскрыла угон у 62-летнего гражданина.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 17:00 17 марта до 19:00 18 марта кто-то уехал на его ВАЗ-21093, который стоял припаркованный у дома №4 на Весенней улице в Саратове.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 28-летний безработный саратовец, находящийся в спецприемнике.
Гражданин признался в содеянном, машину вернули владельцу.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU