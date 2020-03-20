В Саратове парень склонил девушку к употреблению наркотиков
В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении парня и девушки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и вовлечении в их употребление.
Обоим обвиняемым — по 18 лет, но на момент совершения преступления юноша был несовершеннолетним.
По версии следствия, вечером 22 декабря он отправился гулять с подругой и взял с собой наркотики. Во время прогулки парень предложил девушке запрещенные препараты, тем самым склонив ее к употреблению. Остатки средства он попросил ее спрятать в своей сумке.
В тот же день на проспекте Строителей парочку остановили полицейские, которые обнаружили у девушки два свертка с наркотиком. Также экспертиза подтвердила, что оба они употребляли вещества.
Молодой человек и его подруга сознались в преступлении и раскаялись.
Уголовное дело направлено в суд.
ИСТОЧНИК KP.RU