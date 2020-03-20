2020-03-20T11:36:47+03:00
Происшествия

В Саратове парень склонил девушку к употреблению наркотиков

Обоих будут судить за хранение запрещенных веществ
Екатерина Семенова
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В Саратове в суд направлено уголовное дело в отношении парня и девушки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, их обвиняют в незаконном обороте наркотиков и вовлечении в их употребление.

Обоим обвиняемым — по 18 лет, но на момент совершения преступления юноша был несовершеннолетним.

По версии следствия, вечером 22 декабря он отправился гулять с подругой и взял с собой наркотики. Во время прогулки парень предложил девушке запрещенные препараты, тем самым склонив ее к употреблению. Остатки средства он попросил ее спрятать в своей сумке.

В тот же день на проспекте Строителей парочку остановили полицейские, которые обнаружили у девушки два свертка с наркотиком. Также экспертиза подтвердила, что оба они употребляли вещества.

Молодой человек и его подруга сознались в преступлении и раскаялись.

Уголовное дело направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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