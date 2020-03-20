В Саратове рецидивист оставил девушку без телевизора и денег

20 Март 2020 2020-03-20T09:00:37+03:00

Гражданка перевела ему деньги для покупки техники

Изменить размер текста: A A

Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 24-летней безработной гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 декабря она перевела через приложение неизвестному 5 тыс. рублей для покупки телевизора на карту, однако технику не получила.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний безработный рецидивист, который признался в содеянном.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU