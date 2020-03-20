В Саратове рецидивист оставил девушку без телевизора и денег
Гражданка перевела ему деньги для покупки техники
Изменить размер текста:
Полиция Октябрьского района раскрыла кражу у 24-летней безработной гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 15 декабря она перевела через приложение неизвестному 5 тыс. рублей для покупки телевизора на карту, однако технику не получила.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 31-летний безработный рецидивист, который признался в содеянном.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU