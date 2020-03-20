В Саратове парень украл бур из организации

20 Март 2020 2020-03-20T09:05:12+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу, которая произошла в помещении организации на Университетской улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 23:45 18 марта по 1:01 19 марта кто-то сломал окно компании и унес бур с алмазным напылением.

Сумма ущерба составила 1,8 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний мужчина.

Он признался в содеянном, у гражданина изъяли похищенное.

На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU