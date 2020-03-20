В Саратове парень украл бур из организации
Сумма ущерба составила 1,8 тыс. рублей
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу, которая произошла в помещении организации на Университетской улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 23:45 18 марта по 1:01 19 марта кто-то сломал окно компании и унес бур с алмазным напылением.
Сумма ущерба составила 1,8 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 33-летний мужчина.
Он признался в содеянном, у гражданина изъяли похищенное.
На него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU