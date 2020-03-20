В Саратовской области запущена горячая линия по вопросам дистанционного обучения

20 Март 2020 2020-03-20T09:04:03+03:00

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Для получения информации по вопросам дистанционного обучения в школах, колледжах и техникумах запущена горячая линия.

Как рассказали «КП-Саратов» в пресс-службе министерства образования Саратовской области, есть несколько номеров.

По вопросам координации и поддержке региональных и муниципальных органов управления образованием и руководителей организаций: +7 (495) 984-89-19.

О методической поддержке учителей и родителей можно узнать, позвонив по телефону +7 (800) 200-91-85.

Горячие линии организованы в каждом регионе.

Устные обращения в министерстве образования Саратовской области осуществляются по телефону (8452) 23-43-69.

Все вопросы по работе школ и дистанционному обучению контролирует созданная Минпросвещения России и Рособрнадзором рабочая группа по взаимодействию и координации с региональными органами управления образованием.

ИСТОЧНИК KP.RU