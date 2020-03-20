2020-03-20T09:35:43+03:00
Общество

Вячеслав Володин посещает значимые объекты в Энгельсском районе

Продолжается визит председателя ГД в Саратовскую область
Екатерина Семенова
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Вячеслав Володин приехал в Летный городок в ЭнгельсеВячеслав Володин приехал в Летный городок в ЭнгельсеФото: Александр Уриевский
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Председатель Государственной думы Вячеслав Володин сегодня, 20 марта, продолжит работу в Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе сторонников Володина volodin.saratov в соцсети Instagram, сегодня его маршрут будет пролегать по объектам в Энгельсе.

Запланировано посещение Летного городка, где Вячеслав Володин осмотрит мемориальный комплекс Марины Расковой.

Кроме того, он посетит поселок Приволжский, где идет строительство школы.

Очередной точкой визита может стать Парк покорителей космоса. Именно сегодня должен быть дан старт строительству.

Напомним, вчера Вячеслав Володин посетил Саратов. Он осмотрел стадион «Спартак», который подлежит реконструкции, а также ход работ на новой набережной.

ИСТОЧНИК KP.RU

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