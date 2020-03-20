В Саратове парень ограбил магазин ради трех банок кофе «Эгоист» и коньяка
Юноша продал похищенное
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Полиция Волжского района раскрыла ограбление, которое произошло 19 марта около 14:50 в магазине на улице Братьев Никитиных в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, некто обнес торговую точку ради шести банок кофе: трех марок «Эгоист», трех — Nescafe, а также бутылки виски William.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 17-летний безработный житель поселка Новосоколовогорский.
Он признался, что продал имущество прохожим.
На парня завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU