В Саратове парень ограбил магазин ради трех банок кофе «Эгоист» и коньяка

20 Март 2020 2020-03-20T08:55:28+03:00

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Полиция Волжского района раскрыла ограбление, которое произошло 19 марта около 14:50 в магазине на улице Братьев Никитиных в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, некто обнес торговую точку ради шести банок кофе: трех марок «Эгоист», трех — Nescafe, а также бутылки виски William.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 17-летний безработный житель поселка Новосоколовогорский.

Он признался, что продал имущество прохожим.

На парня завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU