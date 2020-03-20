В поселке Юбилейный выявлено 26 нарушений дизайн-кода

20 Март 2020 2020-03-20T08:24:44+03:00

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Вчера, 19 марта, сотрудники городского управления вместе с представителями администрации Волжского района провели рейд по Усть-Курдюмской улице в поселке Юбилейный.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, из 28 обследованных объектов в 26 выявлены нарушения дизайн-кода.

В первый раз предприниматели получат предупреждение, а если не исправятся за полтора месяца — придется заплатить штраф.

ИСТОЧНИК KP.RU