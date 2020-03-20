Ртищевец нелегально торговал масками на вокзале в Москве
Молодой парень осуществлял продажу без разрешения
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Вчера, 19 марта, на Ленинградском вокзале в Москве задержали 19-летнего жителя Ртищева, который незаконно торговал масками.
Как рассказали «КП-Саратов» в Управлении на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, парень продавал средства индивидуальной защиты у выхода из станции метро «Комсомольская» кольцевой линии на Комсомольскую площадь.
Юношу доставили в дежурную часть линейного подразделения, на него составили протокол, а также изъяли 50 медицинских масок.
ИСТОЧНИК KP.RU