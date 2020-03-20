Житель Пугачева захотел дать взятку 10 тыс. рублей, а лишился 20
Суд оштрафовал его
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В Пугачеве Саратовской области осудили 40-летнего местного жителя. Его признали виновным в покушении на дачу взятки.
- Около двух часов ночи 7 декабря 2019 года мужчина в служебном автомобиле ДПС положил между передними сиденьями 10 тыс. рублей. Он хотел, чтобы на него не составляли протокол, — сообщили «КП-Саратов» в региональной прокуратуре.
Суд оштрафовал пугачевца на 20 тыс. рублей.
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ИСТОЧНИК KP.RU