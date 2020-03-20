2020-03-20T07:21:49+03:00
Происшествия

В Балакове будут судить инспектора ГИБДД

Его обвиняют в получении взятки
Екатерина Семенова
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В Балакове Саратовской области будут судить сотрудника полиции.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в получении взятки через посредника.

По версии следствия, преступление было совершено вечером 5 июля. Старший инспектор ДПС остановил легковой автомобиль на Саратовском шоссе с пьяным водителем. Тот позвонил приятелю, который был знаком с полицейским, чтобы он выступил посредником. В итоге сторону договорились не составлять протокол за 10 тыс. рублей.

Деньги были переведены на карту инспектора 7 июля.

Преступление выявлено отделением собственной безопасности ГУ МВД России по Саратовской области.

Свою вину на предварительном следствии полицейский признал. Дело направлено в суд.

Как отметили в ГУ МВД области, если в суде вина сотрудника подтвердится, он будет уволен из органов внутренних дел, понесет наказание в соответствии с законодательством, а его непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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