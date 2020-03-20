Сторож фермы под Саратовом застрелил напарника за тюремный жаргон

20 Март 2020 2020-03-20T07:53:56+03:00

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В Пугачеве Саратовской области в суд направлено уголовное дело об убийстве, переделке оружия и его хранении.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый – 43-летний мужчина.

Следствие считает, что в ночь на 18 января он, будучи сторожем на ферме, распивал спиртное с приятелем. К ним присоединился его новый напарник и стал разговаривать на тюремном жаргоне, грубить и выказывать пренебрежение.

Когда приятель ушел, конфликт между сторожами разгорелся с новой силой. 43-летний схватил обрез и выстрелил оппоненту в лицо. После этого он спрятал труп в погребе. Утром, когда собутыльник вернулся, он рассказал о произошедшем, и тот вызвал полицию.

Свою вину мужчина признал полностью. Дело направлено в суд.

Фото СУ СКР по Саратовской области

ИСТОЧНИК KP.RU