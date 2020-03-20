Сторож фермы под Саратовом застрелил напарника за тюремный жаргон
В Пугачеве Саратовской области в суд направлено уголовное дело об убийстве, переделке оружия и его хранении.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый – 43-летний мужчина.
Следствие считает, что в ночь на 18 января он, будучи сторожем на ферме, распивал спиртное с приятелем. К ним присоединился его новый напарник и стал разговаривать на тюремном жаргоне, грубить и выказывать пренебрежение.
Когда приятель ушел, конфликт между сторожами разгорелся с новой силой. 43-летний схватил обрез и выстрелил оппоненту в лицо. После этого он спрятал труп в погребе. Утром, когда собутыльник вернулся, он рассказал о произошедшем, и тот вызвал полицию.
Свою вину мужчина признал полностью. Дело направлено в суд.
Фото СУ СКР по Саратовской области
ИСТОЧНИК KP.RU