2020-03-19T18:14:26+03:00
Общество

Володин предложил установить камеры онлайн-трансляции на строительстве нового пляжа Саратова

Через месяц на новом участке набережной Саратова погрузят первый шпунт
Дарья Вострикова
Поделиться:
Володин осмотрел строительство на участке саратовской набережнойВолодин осмотрел строительство на участке саратовской набережнойФото: Дарья Вострикова
Изменить размер текста:

Сегодня, 19 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил стройку на месте будущего пляжа на набережной в Саратове.

- Подрядчик начал подготовительные работы, круглосуточно, на следующей неделе оплата аванса, делается заказ, через месяц сюда погрузят первый шпунт. Конец октября - подрядчик должен закончить подпорную стенку, два мола, демонтаж затонувшей баржи и отсыпку песка, прокладку ливневок. Тут будет ливневая канализация, вынесена вниз по течению, - доложил зампред областного правительства Роман Бусаргин.

- До конца года- по срокам, - уточнил губернатор Валерий Радаев.

Володин пообщался с местными жителями, которые собрались к приезду спикера ГД.

- Опоздание здесь больше чем на 3 месяца. Средства есть, желающих работать много, а организовать работу не можем, профессионалов нет, - сказал Вячеслав Володин.

Отставание от графика строительства здесь - три месяца Фото: Дарья Вострикова

Отставание от графика строительства здесь - три месяцаФото: Дарья Вострикова

Валерий Радаев сказал - сейчас деньги есть. Важно сделать качественно.

- Набережная есть, а где посидеть, отдохнуть? Организация транспорта где? То, что начали убирать неиспользуемые рельсы-шпалы правильно, территория дальше простираться будет, - заметил Вячеслав Володин.

Местные жители сказали, что хотят увидеть план работ от подрядчика. Председатель Госдумы предложил, чтоб открывали сайты с этими данными, на набережной поставить онлайн-камеры и вести постоянную трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Володин предложил установить камеры онлайн-трансляции на строительстве нового пляжа Саратова
Панков: Благотворительный проект Володина позволит сохранить «Спартак» для будущих поколений саратовцев
Рядом с высоткой на Мичурина не будет парковочных мест
Вячеслав Володин сравнил саратовский стадион «Спартак» с Колизеем
Минздрав прокомментировал первый случай коронавируса в Саратове
Володин о коронавирусе: Многое зависит от лично от каждого из нас
Володин: Стадион «Спартак» в Саратове будет отображать расцвет советской эпохи
Похищенную в Саратове девочку нашли у отца
Вячеслав Володин провел совещание на СЭПО
Вячеслав Володин будет работать в Саратове
Губернатор Саратовской области сделал официальное заявление по коронавирусу
Жительница Саратова, которая вернулась из Европы, оказалась заражена коронавирусом
Отменена ярмарка на Театральной площади Саратова
Первый случай коронавируса подтвержден в Саратовской области
Саратовские трамваи и троллейбусы раскрасят в честь Дня Победы
Прокуратура проверяет снос уникального дома на Комсомольской
В Саратове горел стадион «Локомотив»
Мужчина приехал в гости к двоюродному брату в Саратовский район и зарезал его
МегаФон открывает доступ к образовательным и развлекательным сервисам
В Саратове обсудили разрушение «России»
В Саратове встали трамваи двух маршрутов
Депутат обеспокоен, что отказ от высотки в центре Саратова помешает достройке проблемного дома
В Вольске работникам предприятия выплатили 91 тыс. рублей долгов по зарплате
Панков: Поправка Володина не позволит вандалам уйти от ответственности
Андрей Воробьев: Главное, успеть сказать «Спасибо» лично ветеранам ВОВ!
Коронавирус: Саратовский облсуд будет рассматривать только безотлагательные дела
В Саратове молодой водитель на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионера
Полицейские Балакова объявили сбор средств на лечение тяжелобольного коллеги
В Саратове для врачей скорой помощи закупают 50 противочумных костюмов