Володин предложил установить камеры онлайн-трансляции на строительстве нового пляжа Саратова

19 Март 2020 2020-03-19T18:14:26+03:00

Через месяц на новом участке набережной Саратова погрузят первый шпунт

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Сегодня, 19 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил стройку на месте будущего пляжа на набережной в Саратове.

- Подрядчик начал подготовительные работы, круглосуточно, на следующей неделе оплата аванса, делается заказ, через месяц сюда погрузят первый шпунт. Конец октября - подрядчик должен закончить подпорную стенку, два мола, демонтаж затонувшей баржи и отсыпку песка, прокладку ливневок. Тут будет ливневая канализация, вынесена вниз по течению, - доложил зампред областного правительства Роман Бусаргин.

- До конца года- по срокам, - уточнил губернатор Валерий Радаев.

Володин пообщался с местными жителями, которые собрались к приезду спикера ГД.

- Опоздание здесь больше чем на 3 месяца. Средства есть, желающих работать много, а организовать работу не можем, профессионалов нет, - сказал Вячеслав Володин.

Отставание от графика строительства здесь - три месяцаФото: Дарья Вострикова

Валерий Радаев сказал - сейчас деньги есть. Важно сделать качественно.

- Набережная есть, а где посидеть, отдохнуть? Организация транспорта где? То, что начали убирать неиспользуемые рельсы-шпалы правильно, территория дальше простираться будет, - заметил Вячеслав Володин.

Местные жители сказали, что хотят увидеть план работ от подрядчика. Председатель Госдумы предложил, чтоб открывали сайты с этими данными, на набережной поставить онлайн-камеры и вести постоянную трансляцию.

ИСТОЧНИК KP.RU