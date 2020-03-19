Вячеслав Володин сравнил саратовский стадион «Спартак» с Колизеем
Сегодня, 19 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил стадион "Спартак" в Саратове.
Он вместе с губернатором Валерием Радаевым и мэром Михаилом Исаевым осмотрел план, работ по реконструкции, а точнее восстановлению спортобъекта.
Отмечены реконструкции полей, входной зоны, реализация входной группы - на это средств достаточно, сказал Вячеслав Володин.
Мэр Саратова высказал свои предложения
- Как мы работаем: это ваше, освещение ваше, коммуникации - за счет города, - поиронизировал Вячеслав Володин.
Мэр Михаил Исаев сказал, что несколько месяцев будут только вывозить мусор и то, что осталось от трибун. Председатель Госдумы грозно призвал ускориться.
- Не меня снимайте, а этот Колизей, - сказал он журналистам.
Проект реконструкции стадиона Спартак представили Володину.
ИСТОЧНИК KP.RU