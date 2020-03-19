Вячеслав Володин сравнил саратовский стадион «Спартак» с Колизеем

19 Март 2020 2020-03-19T17:46:22+03:00

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Сегодня, 19 марта, председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил стадион "Спартак" в Саратове.

Он вместе с губернатором Валерием Радаевым и мэром Михаилом Исаевым осмотрел план, работ по реконструкции, а точнее восстановлению спортобъекта.

Отмечены реконструкции полей, входной зоны, реализация входной группы - на это средств достаточно, сказал Вячеслав Володин.

Мэр Саратова высказал свои предложения

- Как мы работаем: это ваше, освещение ваше, коммуникации - за счет города, - поиронизировал Вячеслав Володин.

Мэр Михаил Исаев сказал, что несколько месяцев будут только вывозить мусор и то, что осталось от трибун. Председатель Госдумы грозно призвал ускориться.

- Не меня снимайте, а этот Колизей, - сказал он журналистам.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/767517" frameborder="0"></iframe> Проект реконструкции стадиона Спартак представили Володину.

ИСТОЧНИК KP.RU