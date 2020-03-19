2020-03-19T17:05:22+03:00
Коронавирус Covid-19

Губернатор Саратовской области сделал официальное заявление по коронавирусу

Он призвал сохранять спокойствие
Екатерина Семенова
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Валерий Радаев выступил с обращениемВалерий Радаев выступил с обращением
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Губернатор Саратовской области Валерий Радаев выступил с обращением к жителям.

- Дорогие земляки. Знаю, что многие обеспокоены ситуацией с коронавирусом. В регионе проводятся обследования на выявление заболевания. Проверено порядка 200 человек. К сожалению, у одной женщины имеется положительный анализ. Она и все контактировавшие с ней лица своевременно изолированы и находятся под медицинским наблюдением. Их состояние удовлетворительное. В медучреждениях есть необходимые препараты и оборудование. Специалисты подготовлены.

Сегодня важно каждому проявить повышенное внимание к своему здоровью, к своим близким, людям старшего возраста.

Призываю вас соблюдать самые простые меры профилактики. Это обязательно даст результат. Ситуация в регионе под контролем. И с продуктами питания. И с лекарствами. Будьте внимательны и спокойны.

По вопросу о наличии масок в розничных точках продаж в курсе. Сейчас непосредственно работаем с министерством промышленности РФ. В ближайшее время ситуация будет исправлена. Всю актуальную информацию буду публиковать на своих страницах. Пожалуйста, не доверяйте непроверенным источникам, — заявил глава региона.

Обращение Валерия Радаева.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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