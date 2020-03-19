Саратовские трамваи и троллейбусы раскрасят в честь Дня Победы
Такие машины будут ходить по пяти маршрутам [фото]
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
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В Саратове ко Дню Победы начали украшать трамваи и троллейбусы.
Как сообщили «КП-Саратов» в администрации города, в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне распишут транспорт пяти маршрутов.
- Вот такие тематические трамваи выйдут на линию уже завтра. Вагоны, брендированные в стиле празднования, будут курсировать по маршрутам №№3 и 11, — написал глава Саратова Михаил Исаев на своей странице в Instagram.
Фото со страницы Михаила Исаева в Instagram
Брендированные троллейбусы будут курсировать по маршрутам №№1, 4 и 5.
ИСТОЧНИК KP.RU