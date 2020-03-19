2020-03-19T15:34:01+03:00
Общество

Прокуратура проверяет снос уникального дома на Комсомольской

Собственника могут обязать восстановить объект
Екатерина Семенова
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Дом на Комсомольской, 35Дом на Комсомольской, 35Фото: Дарья Вострикова
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В Саратовской областной думе на рабочем совещании 19 марта обсудили ситуацию с историческим зданием в центре города.

Речь идет об особняке на Комсомольской, 35, который начали сносить на этой неделе, что вызвало скандал.

По словам начальника управления по охране объектов культурного наследия Владимира Мухина, в прошлом году этот дом включили в число вновь выявленных объектов .

- Мы собирались в этом году проводить экспертизу, чтобы понять, куда его определить: в универсальные или региональные памятники. Собственник узнал, что пошли движения и предпринял вот такие действия. При этом они были предупреждены о том, что здание является вновь выявленным объектом культурного наследия. Сейчас там работают следователи, прокуратура, — рассказал Владимир Мухин.

Он отметил, что практически каждое здание в квартале — памятник. Напомним, ранее «Комсомолка» писала, что дом обладает уникальной архитектурой — «московской» ростовкой.

- Мы дождемся решения от компетентных органов, и, возможно, собственника заставят восстановить объект. Но об этом преждевременно говорить, такого еще не было. Штраф за снос — до миллиона рублей, этим мы занимаемся. Но обязать восстановить могут только памятники архитектуры, а это здание таковым не признали, — отметил Мухин.

Депутат облдумы Леонид Писной рассказал, что собственником здания является ЖБК-3. По его мнению, хозяева здания пошли по принципу: «нет дома — нет проблем», и поэтому решили его снести.

Депутат Александр Санинский считает, что в таких случаях собственники обычно поджигают здание.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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