Мужчина приехал в гости к двоюродному брату в Саратовский район и зарезал его
В Саратовской области жителя Пугачевского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что стало причиной смерти потерпевшего.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона у 56-летнего мужчины ранее уже были проблемы с законом. Кроме того, у него две непогашенные судимости.
Летом 2019 года мужчина приехал в гости к 51-летнему двоюродному брату в поселок Расково Саратовского района. Там он стал пьянствовать, не обращая внимания на недовольство родственников.
20 июля братья поссорились. Старший несколько раз ударил младшего в грудь острым предметом, предположительно, ножом. Три ранения оказались проникающими и вызвали сильную потерю крови.
Пострадавший сумел выбежать из дома и добрался до сестры, живущей в соседнем доме. Та вызвала скорую помощь и полицию. Мужчина был госпитализирован, но на следующий день скончался.
При этом злоумышленника задержали во время очередного возлияния алкоголем в доме брата.
Свою вину он не признал, но суд отправил его в колонию особого режима на 12 лет.
Приговор не вступил в законную силу.
ИСТОЧНИК KP.RU