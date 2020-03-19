Мужчина приехал в гости к двоюродному брату в Саратовский район и зарезал его

19 Март 2020 2020-03-19T15:09:14+03:00

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В Саратовской области жителя Пугачевского района признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, что стало причиной смерти потерпевшего.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона у 56-летнего мужчины ранее уже были проблемы с законом. Кроме того, у него две непогашенные судимости.

Летом 2019 года мужчина приехал в гости к 51-летнему двоюродному брату в поселок Расково Саратовского района. Там он стал пьянствовать, не обращая внимания на недовольство родственников.

20 июля братья поссорились. Старший несколько раз ударил младшего в грудь острым предметом, предположительно, ножом. Три ранения оказались проникающими и вызвали сильную потерю крови.

Пострадавший сумел выбежать из дома и добрался до сестры, живущей в соседнем доме. Та вызвала скорую помощь и полицию. Мужчина был госпитализирован, но на следующий день скончался.

При этом злоумышленника задержали во время очередного возлияния алкоголем в доме брата.

Свою вину он не признал, но суд отправил его в колонию особого режима на 12 лет.

Приговор не вступил в законную силу.

ИСТОЧНИК KP.RU