В Вольске работникам предприятия выплатили 91 тыс. рублей долгов по зарплате
Своих денег не получали шесть человек
Изменить размер текста:
Вольская прокуратура выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, шесть работников ООО «Арсенал 64», предоставляющего услуги по перевозке пассажиров, недополучили 91 тыс. рублей зарплаты.
В адрес директора организации внесено представление, направлено шесть заявлений о взыскании денег.
Принятые меры помогли гражданам получить свои деньги.
ИСТОЧНИК KP.RU