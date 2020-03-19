В Вольске работникам предприятия выплатили 91 тыс. рублей долгов по зарплате

19 Март 2020 2020-03-19T13:50:04+03:00

Своих денег не получали шесть человек

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Вольская прокуратура выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, шесть работников ООО «Арсенал 64», предоставляющего услуги по перевозке пассажиров, недополучили 91 тыс. рублей зарплаты.

В адрес директора организации внесено представление, направлено шесть заявлений о взыскании денег.

Принятые меры помогли гражданам получить свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU