2020-03-19T13:50:04+03:00
Происшествия

В Вольске работникам предприятия выплатили 91 тыс. рублей долгов по зарплате

Своих денег не получали шесть человек
Дарья Вострикова
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Вольская прокуратура выявила нарушения соблюдения трудового законодательства.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве региона, шесть работников ООО «Арсенал 64», предоставляющего услуги по перевозке пассажиров, недополучили 91 тыс. рублей зарплаты.

В адрес директора организации внесено представление, направлено шесть заявлений о взыскании денег.

Принятые меры помогли гражданам получить свои деньги.

ИСТОЧНИК KP.RU

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