2020-03-19T13:46:01+03:00
Общество

Панков: Поправка Володина не позволит вандалам уйти от ответственности

Екатерина Семенова
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Депутат Государственной думы Николай Панков в своем телеграм-канале «Пара слов» рассказал об актуальной для Саратовской области поправке в законопроект, предложенной спикером Госдумы Вячеславом Володиным. Она позволит привлечь вандалов к ответственности независимо от срока давности совершенного преступления.

- Ответственность за разрушение памятников защитникам Отечества будет без срока давности. Такую поправку предложил Вячеслав Володин к президентскому законопроекту об уголовном наказании за вандализм. Для нашей области эта поправка особенно важна. Она не даст уйти от ответственности тем, кто в разные годы ради своей наживы уничтожал мемориалы, увековечивающие память наших героев-земляков.

Сейчас по инициативе спикера возвращается в госсобственность земля и имущество Саратовского авиационного завода. Но ветераны САЗ и жители поднимали и другую болезненную проблему — уничтожен памятник авиастроителям, погибшим в годы Великой Отечественной войны. Может быть, кто-то надеялся прикрыть свои махинации на авиазаводе прошедшим сроком давности. Но в ситуации с землей это не получилось. И за варварское разрушение мемориала тоже придется ответить. Оранжевые там, розовые или фиолетовые — неважно.

Персональная ответственность, предусмотренная законом, — штраф до 3 млн рублей, либо принудительные работы или лишение свободы на срок до трех лет. Если деяние совершила группа лиц, то штраф до 5 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы — до пяти лет. Законопроект прошел первое чтение.

Проблему с уничтожением памятника авиастроителям поднял ветеран завода Александр Бернадский. Возбуждено уголовное дело по двум статьям, в том числе по статье «Вандализм», и виновные могут получить реальные сроки. Думаю, что поправка спикера не позволит никому остаться безнаказанным за преступление против памяти наших героев. Ведь это, можно сказать, военное преступление, а у них не должно быть срока давности, — пишет Панков.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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