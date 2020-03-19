Андрей Воробьев: Главное, успеть сказать «Спасибо» лично ветеранам ВОВ!

19 Март 2020 2020-03-19T13:24:56+03:00

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В юбилейный год Победы депутат Саратовской областной думы Андрей Воробьев (фракция «Единая Россия») продолжает посещать ветеранов Великой Отечественной войны и тружеников тыла. Парламентарий навестил Чижова Владимира Степановича 1925 года рождения. В ходе встречи ветеран поделился своими воспоминаниями о военном времени. Весомый вклад в разгром фашистской Германии в годы войны внесли органы безопасности. В их рядах служил и Владимир Степанович. На фронтах Великой Отечественной войны, в тылу врага и в противостоянии с вражеской агентурой погибло более 12 тыс. сотрудников органов государственной безопасности. Старший лейтенант Владимир Чижов, переводчик 6-го военного экспертного управления, транспортного отдела КГБ, неоднократно участвовал в различных операциях по разведке. За свои заслуги ветеран награжден Орденом Отечественной войны, медалью «За боевые заслуги» и другими. Во время встречи парламентарий поздравил ветерана с наступающим Днем Победы, поблагодарил его за мужество, отвагу, героический подвиг и вручил подарки.

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- Все дальше уходят в прошлое годы Великой Отечественной войны, но завоеванная нашими предками победа никогда не померкнет и будет жить в веках. Пока мы помним прошлое, у нас есть будущее. Но, главное, что мы сегодня лично можем сказать «Спасибо» ветеранам! — прокомментировал Андрей Воробьев.

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ИСТОЧНИК KP.RU