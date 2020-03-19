2020-03-19T13:40:19+03:00
Общество

Коронавирус: Саратовский облсуд будет рассматривать только безотлагательные дела

Ограничен доступ в суд не участников процессов
Екатерина Семенова
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Саратовский областной суд переходит на упрощенный режим работы в связи с пандемией коронавируса.

Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, соответствующее постановление издано Президиумом Верховного Суда РФ Президиума совета судей.

До 10 апреля включительно Саратовский облсуд будет рассматривать только безотлагательные дела, а также дела в упрощенном порядке.

Также прекращен личный прием граждан.

В суд ограничен доступ людей, которые не являются участниками судебных процессов.

Новое расписание заседаний будет опубликовано на сайте суда.

Напомним, накануне сообщалось, что областной суд просит граждан ограничить посещение, а заявления отправлять через интернет.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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