Коронавирус: Саратовский облсуд будет рассматривать только безотлагательные дела
Саратовский областной суд переходит на упрощенный режим работы в связи с пандемией коронавируса.
Как сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе областного суда, соответствующее постановление издано Президиумом Верховного Суда РФ Президиума совета судей.
До 10 апреля включительно Саратовский облсуд будет рассматривать только безотлагательные дела, а также дела в упрощенном порядке.
Также прекращен личный прием граждан.
В суд ограничен доступ людей, которые не являются участниками судебных процессов.
Новое расписание заседаний будет опубликовано на сайте суда.
Напомним, накануне сообщалось, что областной суд просит граждан ограничить посещение, а заявления отправлять через интернет.
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями
ИСТОЧНИК KP.RU