В Саратове молодой водитель на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионера

19 Март 2020 2020-03-19T14:11:22+03:00

Авария произошла между 8 и 9-й Дачными

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В Саратове сегодня, 19 марта, на пешеходном переходе между 8 и 9-й Дачными был сбит 77-летний пенсионер.

Фото городской ГИБДД

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 13:03 у дома №2/1 по улице 1-я Зеленогорская 22-летний водитель «Лады Гранта» наехал на пешехода.

Фото городской ГИБДД

Мужчина скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU