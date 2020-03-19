2020-03-19T14:11:22+03:00
Происшествия

В Саратове молодой водитель на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионера

Авария произошла между 8 и 9-й Дачными
Ольга Симонова
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Фото городской ГИБДДФото городской ГИБДД
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В Саратове сегодня, 19 марта, на пешеходном переходе между 8 и 9-й Дачными был сбит 77-летний пенсионер.

Фото городской ГИБДД

Фото городской ГИБДД

Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 13:03 у дома №2/1 по улице 1-я Зеленогорская 22-летний водитель «Лады Гранта» наехал на пешехода.

Фото городской ГИБДД

Фото городской ГИБДД

Мужчина скончался на месте.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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