В Саратове молодой водитель на пешеходном переходе насмерть сбил пенсионера
Авария произошла между 8 и 9-й Дачными
Фото городской ГИБДД
Изменить размер текста:
В Саратове сегодня, 19 марта, на пешеходном переходе между 8 и 9-й Дачными был сбит 77-летний пенсионер.
Фото городской ГИБДД
Как сообщили «КП-Саратов» в областной ГИБДД, в 13:03 у дома №2/1 по улице 1-я Зеленогорская 22-летний водитель «Лады Гранта» наехал на пешехода.
Фото городской ГИБДД
Мужчина скончался на месте.
Подписывайтесь на наши группы в Telegram, Instagram и ВКонтакте и следите за новостями
ИСТОЧНИК KP.RU