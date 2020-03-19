Полицейские Балакова объявили сбор средств на лечение тяжелобольного коллеги

19 Март 2020 2020-03-19T13:15:24+03:00

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Полиция Балакова Саратовской области просит помощи для своего сотрудника.

Как сообщили «КП-Саратов» в МУ МВД России «Балаковское», 34-летний сотрудник уголовного розыска Павел Маданов страдает от опухоли мозга.

- Ему требуется операция, которую необходимо провести в кратчайшие сроки. Оказать помощь может любой неравнодушный человек. Перевести можно деньги на карту, привязанную к телефону +7 (937) 800-17-01 на имя Павла Евгеньевича М., — сообщили в полиции.

На операцию и последующий уход необходимо собрать более 300 тыс. рублей.

Павел Маданов работает в полиции 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU