Полицейские Балакова объявили сбор средств на лечение тяжелобольного коллеги
Полиция Балакова Саратовской области просит помощи для своего сотрудника.
Как сообщили «КП-Саратов» в МУ МВД России «Балаковское», 34-летний сотрудник уголовного розыска Павел Маданов страдает от опухоли мозга.
- Ему требуется операция, которую необходимо провести в кратчайшие сроки. Оказать помощь может любой неравнодушный человек. Перевести можно деньги на карту, привязанную к телефону +7 (937) 800-17-01 на имя Павла Евгеньевича М., — сообщили в полиции.
На операцию и последующий уход необходимо собрать более 300 тыс. рублей.
Павел Маданов работает в полиции 12 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU