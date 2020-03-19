В Саратове для врачей скорой помощи закупают 50 противочумных костюмов

19 Март 2020 2020-03-19T12:21:59+03:00

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Сегодня, 18 марта, ГКУ Саратовской области «Государственное агентство по централизации закупок» объявило аукцион на поставку противочумных костюмов для врачей, которые работают на саратовской станции скорой помощи.

Требуется 50 комплектов, которые защитят от вирусов, микробов и инфекции.

Костюм состоит из нескольких деталей: шлем, комбинезон, бахилы, одноразовые перчатки, сумка для его переноски и хранения.

За спецодежду готовы отдать 609 466,5 рубля.

Заявку можно подать до 27 марта, сам аукцион пройдет 31 числа этого же месяца.

В течение 10 дней с момента заключения контракта товар должен быть поставлен.

ИСТОЧНИК KP.RU