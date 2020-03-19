В столкновении ВАЗов под Пугачевом пострадали двое человек
Женщину госпитализировали
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Сегодня, 19 марта, на трассе, ведущей из Пугачева в Перелюб в районе села Давыдовка столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2112.
По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники Облспаса извлекли из покореженной «пятнадцатой» женщину-водителя, ее передали бригаде скорой помощи для госпитализации.
Мужчине, который управлял вторым ВАЗом, оказали помощь на месте. Ехать в больницу он отказался.
ИСТОЧНИК KP.RU