В столкновении ВАЗов под Пугачевом пострадали двое человек

19 Март 2020 2020-03-19T12:00:09+03:00

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Сегодня, 19 марта, на трассе, ведущей из Пугачева в Перелюб в районе села Давыдовка столкнулись ВАЗ-2115 и ВАЗ-2112.

По данным портала «ЧП Саратов», прибывшие сотрудники Облспаса извлекли из покореженной «пятнадцатой» женщину-водителя, ее передали бригаде скорой помощи для госпитализации.

Мужчине, который управлял вторым ВАЗом, оказали помощь на месте. Ехать в больницу он отказался.

ИСТОЧНИК KP.RU