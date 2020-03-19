Мошенники оставили трех саратовцев без денег при покупках

19 Март 2020 2020-03-19T12:40:33+03:00

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В отдел полиции Саратова с заявлением о мошенничестве обратился 38-летний мужчина.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, гражданин нашел на сайте объявление о продаже лодочного двигателя стоимостью 53 тыс. рублей. Он связался с продавцом, тот предоставил все документы на товар и даже пообещал скидку в 3 тыс. рублей.

Граждане договорились, что покупатель переведет деньги на карту, а потом продавец вышлет деталь через транспортную компанию, прислал фотографии накладной и терминала компании.

Однако после перечисления денег телефон незнакомца из интернета предательски замолчал. Как выяснилось, никакой отправки не было.

Жертвой мошенников стала 32-летняя гражданка, которая хотела купить 11 пар кроссовок в соцсети за 11,4 тыс. рублей для семьи. После перевода ее добавили в черный список.

46-летняя жительница поселка Солнечный 10 февраля нашла в интернете объявление о продаже бытовой техники. Обещанные условия: доставка в течение 5-10 суток со скидкой 30% призвали ее к решению о покупке. Она перевела деньги по указанным реквизитам, но покупки не дождалась. Телефон, по которому женщина вела переговоры, стал недоступен.

По всем фактам возбуждены уголовные дела.

ИСТОЧНИК KP.RU