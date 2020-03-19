В Марксе полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину

19 Март 2020 2020-03-19T10:57:07+03:00

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В Марксе полицейские задержали 34-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с заявлением в отдел в октябре прошлого года обратился 31-летний мужчина и сказал, что в течение месяца кто-то сделал несколько покупок с его банковской карты на общую сумму около 7 тыс. рублей.

По словам заявителя, он потерял карту. Видимо, кто нашел пластиковое платежное устройство, тот им и воспользовался.

Картой расплачивались в двух местных магазинах, а также на заправках Маркса и Саратова.

После совершения кражи с одного из предприятий злоумышленник начал скрываться от правоохранителей, суд объявил его в розыск.

Гражданина задержали и заключили его под стражу. Мужчина не отрицает пользование найденной картой.

На него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU