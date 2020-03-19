В Марксе полицейские задержали находящегося в федеральном розыске мужчину
В Марксе полицейские задержали 34-летнего местного жителя, находящегося в федеральном розыске.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном ГУ МВД, с заявлением в отдел в октябре прошлого года обратился 31-летний мужчина и сказал, что в течение месяца кто-то сделал несколько покупок с его банковской карты на общую сумму около 7 тыс. рублей.
По словам заявителя, он потерял карту. Видимо, кто нашел пластиковое платежное устройство, тот им и воспользовался.
Картой расплачивались в двух местных магазинах, а также на заправках Маркса и Саратова.
После совершения кражи с одного из предприятий злоумышленник начал скрываться от правоохранителей, суд объявил его в розыск.
Гражданина задержали и заключили его под стражу. Мужчина не отрицает пользование найденной картой.
На него завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU