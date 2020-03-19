В Энгельсе 30% ларьков нарушают правила благоустройства

19 Март 2020 2020-03-19T10:45:35+03:00

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Администрация Энгельсского района обследовала 217 объектов на улицах Тельмана, Тракторной, 148-й Черниговской дивизии, Колотилова, Студенческой, Василевского, проспектам Строителей и Фридриха Энгельса, а также в поселке Приволжский.

Как рассказали «КП-Саратов» в районной администрации, установлено, что 70 объектов нарушают правила благоустройства.

Торговые точки находятся в охранной зоне водопроводных и канализационных сетей и трубопроводов, замечено нарушение допустимого расстояния от торгово-остановочных павильонов, вентиляционных шахт и окон жилых помещений.

Объекты исключат из действующей схемы размещения нестационарных торговых точек в соответствии с действующим законодательством.

Глава Энгельсского района Дмитрий Тепин отметил, что в соцсети администрации района и через аналитическую систему «Инцидент-менеджмент» поступает большое количество обращений по торговым павильонам.

Проводятся ревизии установленных ларьков, меняется подход к выдаче разрешений на их установку.

ИСТОЧНИК KP.RU