Саратовцев призвали не выходить на субботники

19 Март 2020 2020-03-19T11:01:29+03:00

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Заместитель главы администрации Саратова по городскому хозяйству Максим Сиденко призвал саратовцев не выходить на субботники.

- В городе продолжается месячник по благоустройству и уборке города после осенне-зимнего периода. Работы по очистке дорог, тротуаров и зеленых зон не прекращаются, сотрудники муниципальных предприятий, в том числе «Службы благоустройства города» и «Дорстроя» наводят порядок на улицах областного центра, — сказал чиновник.

Он призвал граждан не рисковать своим здоровьем. Для уборки достаточно сотрудников муниципальных предприятий, которых обеспечат средствами защиты, их самочувствие будут контролировать.

ИСТОЧНИК KP.RU