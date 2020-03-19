В Красном Куте нашли человеческие останки
В Красном Куте Саратовской области найдены человеческие останки.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предположительно, кости могут принадлежать пропавшей без вести женщине.
Из дома 27-летняя жительница Красного Кута ушла 4 октября 2016 года, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. На тот момент было возбуждено уголовное дело, но так как поиски ничего не дали, расследование было приостановлено.
В связи с обнаружением останков, дело возобновлено. Была получена информация о возможной причастности 35-летней местной жительницы к смерти потерпевшей.
Эксперты должны установить, кому принадлежат останки. Идет опрос подозреваемой.
ИСТОЧНИК KP.RU