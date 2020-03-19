В Красном Куте нашли человеческие останки

19 Март 2020 2020-03-19T10:41:47+03:00

Следователи считают, что это могла быть пропавшая четыре года назад женщина

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В Красном Куте Саратовской области найдены человеческие останки.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, предположительно, кости могут принадлежать пропавшей без вести женщине.

Из дома 27-летняя жительница Красного Кута ушла 4 октября 2016 года, и с тех пор ее местонахождение неизвестно. На тот момент было возбуждено уголовное дело, но так как поиски ничего не дали, расследование было приостановлено.

В связи с обнаружением останков, дело возобновлено. Была получена информация о возможной причастности 35-летней местной жительницы к смерти потерпевшей.

Эксперты должны установить, кому принадлежат останки. Идет опрос подозреваемой.

ИСТОЧНИК KP.RU