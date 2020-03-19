Балаковец отсудил 80 тыс. рублей компенсации морального вреда

19 Март 2020 2020-03-19T10:33:25+03:00

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По решению суда 21-летний балаковец получит компенсацию за полученный в ДТП вред.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 4 января на 304-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград, столкнулись Toyota Corolla и Лада-111930, за рулем которой был пострадавший.

Он получил телесные повреждения, здоровью причинен средний вред.

Виновнику аварии дали полтора года ограничения свободы.

Парень просил взыскать с него 500 тыс. рублей морального вреда и 10 тыс. рублей на оплату услуг представителя, суд постановил сумму в 80 тыс. рублей и 8 тыс. рублей, соответственно.

ИСТОЧНИК KP.RU