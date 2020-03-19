Балаковец отсудил 80 тыс. рублей компенсации морального вреда
По решению суда 21-летний балаковец получит компенсацию за полученный в ДТП вред.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, 4 января на 304-м км трассы, ведущей из Самары в Волгоград, столкнулись Toyota Corolla и Лада-111930, за рулем которой был пострадавший.
Он получил телесные повреждения, здоровью причинен средний вред.
Виновнику аварии дали полтора года ограничения свободы.
Парень просил взыскать с него 500 тыс. рублей морального вреда и 10 тыс. рублей на оплату услуг представителя, суд постановил сумму в 80 тыс. рублей и 8 тыс. рублей, соответственно.
ИСТОЧНИК KP.RU