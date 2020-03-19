С начала года в Саратовской области родилось почти 3 тыс. детей

19 Март 2020 2020-03-19T09:38:21+03:00

Чаще всего мамами становились женщины старше 30 лет

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С начала 2020 года органы ЗАГС Саратовской области зарегистрировали 2 991 новорожденного.

Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, 52% младенцев — мальчики.

Чаще всего мамами становились женщины старше 30 лет — на их долю приходится 1 373 ребенка.

Также по статистике, у 1 175 женщин родился второй ребенок, а первенцев зарегистрировали у 1 131 жительницы области.

ИСТОЧНИК KP.RU