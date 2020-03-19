С начала года в Саратовской области родилось почти 3 тыс. детей
Чаще всего мамами становились женщины старше 30 лет
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С начала 2020 года органы ЗАГС Саратовской области зарегистрировали 2 991 новорожденного.
Как сообщили «КП-Саратов» в региональном Управлении по делам ЗАГС, 52% младенцев — мальчики.
Чаще всего мамами становились женщины старше 30 лет — на их долю приходится 1 373 ребенка.
Также по статистике, у 1 175 женщин родился второй ребенок, а первенцев зарегистрировали у 1 131 жительницы области.
ИСТОЧНИК KP.RU