В Саратове «Единая Россия» готова доставлять пенсионерам лекарства и продукты на дом

19 Март 2020 2020-03-19T09:51:48+03:00

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В Саратовском региональном отделении «Единой России» создан колл-центр для консультаций по коронавирусу.

Как сообщили «КП-Саратов» в партии, в первую очередь он рассчитан на помощь пожилым людям.

Депутат Государственной думы, секретарь регионального отделения Николай Панков отметил, что кроме консультаций предусмотрена и другая поддержка, например, доставка на дом лекарств и продуктов.

Колл-центр принимает обращения с 9 до 18 часов по телефону: 8 (8452) 27-21-57.

- Партия пересмотрела график массовых мероприятий, региональная общественная приемная переходит на дистанционный режим работы. Активисты партпроекта «Народный контроль» продолжают мониторинг наличия масок, антисептических средств, а также противовирусных препаратов в аптеках области. Задача в том, чтобы обеспечить наших граждан всем необходимым и при этом минимизировать риск распространения инфекции, — отметил Панков.

ИСТОЧНИК KP.RU