В Саратове рецидивист украл технику из квартиры на улице Кутякова
Мужчину задержали
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Полиция Кировского района раскрыла кражу из квартиры на улице Кутякова в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18:00 15 февраля по 9:00 25 февраля неизвестный унес перфоратор, лазерный уровень и линейку.
Предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний рецидивист. У него провели обыск, изъяли похищенное.
Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU