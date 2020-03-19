В Саратове рецидивист украл технику из квартиры на улице Кутякова

19 Март 2020 2020-03-19T09:33:32+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу из квартиры на улице Кутякова в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 18:00 15 февраля по 9:00 25 февраля неизвестный унес перфоратор, лазерный уровень и линейку.

Предполагаемого преступника задержали, им оказался 36-летний рецидивист. У него провели обыск, изъяли похищенное.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU