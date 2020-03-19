В Энгельсе пьяный водитель Honda влетел в лестницу и дважды перевернулся

19 Март 2020 2020-03-19T09:43:25+03:00

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В Энгельсе на Крестьянском переулке, 6, 34-летний водитель Honda устроил ДТП.

По информации портала «ЧП-Саратов», по предварительным данным, иномарка ехала по дамбе от Вечного огня к водозабору.

Предполагается, что пьяный водитель потерял управление, протаранил бетонную лестницу, после чего машина дважды перевернулась.

- Транспорт ехал со скоростью не менее 70 км\ч. Что в голове у этих людей, даже ужесточение закона о нетрезвой езде не останавливает, — написал очевидец Никита Макаров в паблике «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте».

Мужчина опубликовал снимки аварии.

Прибывшие сотрудники Облспаса извлекли зажатого в искореженной машине водителя и передали медикам скорой помощи для госпитализации.

Нетрезвого 36-летнего пассажира из салона автомобиля отвезли в больницу в сопровождении полиции.

ИСТОЧНИК KP.RU