В Энгельсе пьяный водитель Honda влетел в лестницу и дважды перевернулся
В Энгельсе на Крестьянском переулке, 6, 34-летний водитель Honda устроил ДТП.
По информации портала «ЧП-Саратов», по предварительным данным, иномарка ехала по дамбе от Вечного огня к водозабору.
Предполагается, что пьяный водитель потерял управление, протаранил бетонную лестницу, после чего машина дважды перевернулась.
- Транспорт ехал со скоростью не менее 70 км\ч. Что в голове у этих людей, даже ужесточение закона о нетрезвой езде не останавливает, — написал очевидец Никита Макаров в паблике «Энгельс онлайн» соцсети «ВКонтакте».
Мужчина опубликовал снимки аварии.
Прибывшие сотрудники Облспаса извлекли зажатого в искореженной машине водителя и передали медикам скорой помощи для госпитализации.
Нетрезвого 36-летнего пассажира из салона автомобиля отвезли в больницу в сопровождении полиции.
ИСТОЧНИК KP.RU