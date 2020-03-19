В Озинках парень забил до смерти собутыльника гвоздодером

19 Март 2020 2020-03-19T09:20:52+03:00

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В Озинском районе осудили 19-летнего местного жителя. Его признали виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью с применением предметов, используемых в качестве оружия, повлекшем смерть.

- Парень и пятеро его знакомых 20 ноября пили алкоголь на летней кухне его родителей. Около двух часов ночи злоумышленник и 26-летний собутыльник поругались и подрались. Юноша схватил гвоздодер и начал пить потерпевшего по рукам и ногам, а также по голове, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Потерпевшего вывели со двора родители подсудимого, но тот прошел всего несколько метров и замертво упал около ворот. Так он и пролежал на земле до утра.

Суд приговорил злоумышленника к девяти годам и шести месяцам колонии строгого режима.

ИСТОЧНИК KP.RU