В Саратове женщина украла из чужой квартиры деньги и куртку

19 Март 2020 2020-03-19T09:11:19+03:00

На нее завели уголовное дело

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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 42-летнего мужчины.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 февраля с 19:30 до 19:45 неизвестный унес из квартиры на улице Исаева его зимнюю куртку и деньги.

Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.

Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 31-летняя рецидивистка, которая призналась, что продала чужую одежду за 1 тыс. рублей.

На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU