В Саратове женщина украла из чужой квартиры деньги и куртку
На нее завели уголовное дело
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Полиция Волжского района раскрыла кражу у 42-летнего мужчины.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 22 февраля с 19:30 до 19:45 неизвестный унес из квартиры на улице Исаева его зимнюю куртку и деньги.
Сумма ущерба составила 13 тыс. рублей.
Предполагаемого преступника задержали, им оказалась 31-летняя рецидивистка, которая призналась, что продала чужую одежду за 1 тыс. рублей.
На нее завели уголовное дело и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU