В Саратовской области продлены сроки проведения всероссийских проверочных работ

19 Март 2020 2020-03-19T09:07:51+03:00

Свои знания можно проверить до 25 мая

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Сроки проведения всероссийских проверочных работ продлены до 25 мая, школы могут сами определять их график.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, каждая школа имеет свои варианты КИМов, которые формируются из банка заданий. Директора школ будут нести персональную ответственность за защиту информации по вариантам проверочных работ их школ.

Даты проведения ВПР, проходящих в режиме апробации, в восьмых классах перенесены на период с 14 апреля по 14 мая. Образовательные учреждения решат, проводить эти работы или нет.

ИСТОЧНИК KP.RU