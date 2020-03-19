В Саратове криминальный дуэт отобрал у знакомой деньги и телефон

19 Март 2020 2020-03-19T08:55:41+03:00

Изменить размер текста: A A

Полиция Заводского района раскрыла грабеж у 32-летней гражданки.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 марта в 23:00 у дома на Миллеровской улице на нее напали знакомые, отобрали телефон марки Samsung и 1 тыс. рублей.

Предполагаемых преступников задержали, ими оказались рецидивисты: 23-летняя девушка и 32-летний мужчина.

Злоумышленники во всем признались, на них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU