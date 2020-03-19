В Саратове криминальный дуэт отобрал у знакомой деньги и телефон
Злоумышленников задержали
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Полиция Заводского района раскрыла грабеж у 32-летней гражданки.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 9 марта в 23:00 у дома на Миллеровской улице на нее напали знакомые, отобрали телефон марки Samsung и 1 тыс. рублей.
Предполагаемых преступников задержали, ими оказались рецидивисты: 23-летняя девушка и 32-летний мужчина.
Злоумышленники во всем признались, на них завели уголовные дела и отпустили под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU