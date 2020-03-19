На Волге у Саратова уровень воды выше прошлогоднего на 52 см

19 Март 2020 2020-03-19T09:04:55+03:00

Он выше нормы подпорного горизонта на 21 см

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Уровень воды в Волге в районе Саратова выше нормы подпорного горизонта на 21 см.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГУ МЧС региона, это на 52 см выше данных прошлого года.

Колебание уровней продолжается за счет разности сбросов ГЭС. В среднем уровни воды выше прошлогодних на эту дату на 35–119 см и составляют 14,83–16,66 метра Балтийской системы высот.

При этом на большинстве малых рек уровень воды падает. Подъем продолжается на Хопре в районе Балашова. На Малом и Большом Иргизах тает лед на месте.

ИСТОЧНИК KP.RU