2020-03-19T09:00:53+03:00
Общество

Участники досрочного периода ЕГЭ из Саратовской области сдадут экзамены в основной период

Сроки перенесены
Дарья Вострикова
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Досрочный период ЕГЭ планировали провести с 20 марта по 13 апреля, для участия зарегистрировались более 32 тыс. человек. Однако его сроки перенесены.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве образования Саратовской области, в основном в их число входят выпускники прошлых лет, которые смогут проверить свои знания в резервные дни.

Проверка работ будет организована в ускоренном режиме для своевременного получения результатов и подачи документов в вузы.

Если по объективным причинам в это время человек не может сдавать экзамен, региональные государственные экзаменационные комиссии будут принимать решения, чтобы они сдавали ЕГЭ в основные дни экзаменов, вместе с выпускниками текущего года.

Те ребята, кто зарегистрировался на досрочный период из-за запланированных лечебно-оздоровительных и реабилитационных мероприятий, проверят знания на экзаменационных пунктах в медицинских учреждениях и на дому.

ИСТОЧНИК KP.RU

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