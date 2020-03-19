Жительница Волгоградской области отработает нетрезвую езду в Красном Куте
Гражданку лишили прав на два года
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Суд признал 23-летнюю жительницу Волгоградской области виновной в нетрезвой езде, будучи подвергнутой административному наказанию за это же преступление.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 10 августа она ехала нетрезвой на ВАЗ-2110 по Красному Куту до остановки дорожными инспекторами на Армейской улице.
Освидетельствование показало, что гражданка была пьяна.
Ее отправили на 200 часов обязательных работ и лишили прав на два года.
ИСТОЧНИК KP.RU