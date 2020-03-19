Жительница Волгоградской области отработает нетрезвую езду в Красном Куте

19 Март 2020 2020-03-19T08:53:19+03:00

Гражданку лишили прав на два года

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Суд признал 23-летнюю жительницу Волгоградской области виновной в нетрезвой езде, будучи подвергнутой административному наказанию за это же преступление.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, ночью 10 августа она ехала нетрезвой на ВАЗ-2110 по Красному Куту до остановки дорожными инспекторами на Армейской улице.

Освидетельствование показало, что гражданка была пьяна.

Ее отправили на 200 часов обязательных работ и лишили прав на два года.

ИСТОЧНИК KP.RU