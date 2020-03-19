В Саратовской области перенесли четыре спортивных мероприятия

19 Март 2020 2020-03-19T08:29:40+03:00

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Первенство Саратовской области по настольному теннису среди ветеранов, которое должно было пройти 21 марта в Энгельсе и IV Этап Кубка Саратовской области по настольному теннису, запланированный на 22 марта, не состоятся.

Об этом заявила областная Федерация настольного тенниса.

Кроме того, в соответствии с письмом федерального минспорта России от 16 марта о предупреждении распространения коронавирусной инфекции, областные соревнования по юношескому многоборью, которые должны были пройти 27 марта и первый этап чемпионата региона по трофи-рейдам, запланированного на 11 апреля, не состоятся.

Информация о мероприятиях будет опубликована на сайте федерации и министерства молодежной политики и спорта области.

ИСТОЧНИК KP.RU