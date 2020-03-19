2020-03-19T08:25:53+03:00
Происшествия

В Саратове мужчина решил, что сосед хочет его убить, и напал первым

Раненого удалось спасти
Екатерина Семенова
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В Ленинском районе Саратова арестован 46-летний ранее судимый мужчина.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, его обвиняют в покушении на убийство.

Следствие считает, что у себя в квартире дома на улице Малая Елшанская мужчина подумал, что 68-летний сосед замышляет его убить. Он решил нанести превентивный удар, взял нож и пошел к приятелю.

Зайдя в квартиру он нанес множественные раны в шею, грудь и живот. Потерпевший начал стучать в стену соседней квартиры, чтобы привлечь внимание. Когда он упал на пол, злоумышленник продолжал его убивать. В тот момент прибежала соседка и начала колотить в дверь.

Агрессор впустил женщину, которая не побоялась и попыталась оказать раненому первую помощь. Она вызвала медиков и пострадавший был госпитализирован. Его удалось спасти.

Злоумышленника задержали возле дома потерпевшего. Сейчас он взят под стражу, ему предъявлено обвинение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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