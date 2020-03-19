2020-03-19T08:31:30+03:00
Общество

В течение недели в Елшанке снесут три аварийных барака

В рамках программы на 2020 год запланирован снос 16 аварийных зданий
Дарья Вострикова
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Глава администрации Ленинского района Лада Мокроусова доложила главе города Михаилу Исаеву 18 марта о сносе расселенных бараков.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, подрядчик на работы по трем зданиям определился в понедельник, к концу недели он пообещал все завершить.

В ближайшее время в районе планируется снести девять аварийных домов, до 20 марта будут заключены контракты на снос четырех бараков со сроком исполнения до 15 апреля.

- Всего у нас 24 барака, из которых жители переселились в новый дом. Сейчас снесено пять, производится вывоз мусора, — рассказала Лада Мокроусова.

Глава города поставил задачу также расчистить территорию, убрать заброшенные сараи и поваленные деревья, проконтролировать вопрос с освещением.

В рамках программы на 2020 год запланирован снос 16 расселенных зданий, их демонтируют до 1 июня, но на этом муниципалитет останавливаться не будет, ведь в городе более 200 аварийных домов и коробок.

ИСТОЧНИК KP.RU

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