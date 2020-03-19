В Балакове ребенку-инвалиду не выдавали питание и лекарства
В Балакове Саратовской области ребенку с тяжелым редким заболеванием не выдавали лекарства.
Как сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре региона, 16-летний мальчик является инвалидом детства. Ему необходимы медицинские препараты и рекомендовано диетическое лекарственное питание.
Общая стоимость медикаментов и питания в месяц составляет более 120 тыс. рублей. Однако запас препаратов был выдан только до конца 2019 года.
Мать ребенка обратилась в прокуратуру, а ведомство потребовало от детской поликлиники Балакова немедленно обеспечить мальчика лекарствами и питанием.
ИСТОЧНИК KP.RU