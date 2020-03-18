На трассе в Хвалынском районе столкнулись «Приора» и автовоз. Два человека погибли
ГИБДД устанавливает обстоятельства аварии
Изменить размер текста:
В Хвалынском районе Саратовской области около десяти вечера столкнулись «Лада Приора» и автовоз Volvo.
Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в аварии погибли два человека.
Авария случилась на 111-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. По предварительной версии, 21-летний водитель легковушки не справился с управлением. Он и его пассажир скончались после столкновения с тягачем.
ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.
ИСТОЧНИК KP.RU