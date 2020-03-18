На трассе в Хвалынском районе столкнулись «Приора» и автовоз. Два человека погибли

18 Март 2020 2020-03-18T23:00:21+03:00

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В Хвалынском районе Саратовской области около десяти вечера столкнулись «Лада Приора» и автовоз Volvo.

Как сообщили «КП-Саратов» в ГИБДД области, в аварии погибли два человека.

Авария случилась на 111-м километре трассы Сызрань – Саратов – Волгоград. По предварительной версии, 21-летний водитель легковушки не справился с управлением. Он и его пассажир скончались после столкновения с тягачем.

ГИБДД выясняет обстоятельства произошедшего.

ИСТОЧНИК KP.RU